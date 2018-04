Hoe heet wordt de Peugeot 208 GTi?

Door: BV

Dat Peugeot ook weer aan een GTi van z'n nieuwste compacte telg denkt, dat is geen geheim. Het bedrijf liet daar al een proefballonnetje voor op in Genève, eerder deze maand (foto's). De komst van de 208 GTi staat dan ook in de sterren geschreven, en die kan alleen maar beter zijn de 207 met dezelfde badge, niet?

De paarden van hete 208 zullen afkomstig zijn van dezelfde 1.6l turbo die ook de RCZ aandrijft. 200pk sterk (of een paar paardjes meer of minder). Dat is in elk geval zo'n 25pk meer dan de snelste 207. Maar dat is slechts het halve verhaal. De 208 heeft immers afmetingen die meer bescheiden zijn dan z'n voorganger en ging ook nog eens zwaar op dieet. De gewichtsbesparing bedraagt zo'n 110kg en je mag ervan uitgaan dat die ook voor de GTi geldt. Die verbeterde vermogen/gewichtsverhouding zou de nieuweling in staat moeten stellen naar 100km/u te accelereren in 6,5 tellen. Dat klinkt al helemaal anders als de 7,1 tellen van de 207 GTi.

Het onderstel, met McPhersons aan de voorwielen en een torsie-as voor de achtertrein, krijgt een typische Franse afstelling en wordt dus niet plankhard! Peugeot wil de koets een beetje laten hellen en offert armdikke antirolstangen op voor een grote voorspelbaarheid en comfort op verschillende ondergrondtypes. Hoera! Grip wordt overigens niet door de antirolstangen gegenereert dus op het vermogen om de bocht te ronden heeft de ingreep geen invloed.

Als de nieuwe 208 het GTi-label opgekleefd krijgt, gaat dat ook gepaard met stijvere motorsteunen, een aangepast subframe voor de ophanging vooraan (om de wielgeleiding te verbeteren), een breder spoor en andere dempers. In de 18-duims-wielen komen dezelfde 302mm grote voor- en 249mm grote achterremmen als bij de 208 met 155pk sterke 1.6 turbo.

Het electronica-spook duikt alsnog op. Een limited-slip-differentieel staat immers niet op de planning. Peugeot zal ook beroep doen op de elektronica die je remschijven verslijt om de grip over de voortrein te verdelen. En dan is er nog de elektrische stuurbekrachtiging. Tegenwoordig alomtegenwoordig want het spaart elke 100km een halve liter brandstof uit, maar tegelijk gevoelloos, vaak nerveus rond de rechtuitstand en moeilijk zelfcentrerend. Uiteraard wordt de stuurinrichting niet compleet vervangen - wat gewijzigde software moet volstaan.

De 208 GTi is er in 2013, ook al geeft Peugeot dat niet toe. En hij zal veilig onder de € 25.000-drempel blijven.