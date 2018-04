Hyundai Santa Fe blijft strippen

Door: BV

Hyundai stelt de nieuwe generatie van de Santa Fe voor op het Autosalon van New York. Het design - een nieuwe evolutie van de ‘Fluidic Sculpture' designtaal van het bedrijf - werd reeds in de eerste schetsen onthuld, maar het merk blijft strippen.

Met technische details is Hyundai nog zuinig, maar we zien op de beelden in elk geval wel zeven zitplaatsen en een verschuifbare tweede zitrij. En omdat de benaming Santa Fé volgens de constructeur inmiddels alom gekend is, blijft die op de kofferklep. Geen ix45 dus, zoals eerder werd geopperd.