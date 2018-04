Ook voor TV: Garmin Nüvi

Door: BV

In heel wat auto-interieurs neemt het navigatiesysteem een vaste plaats in. Maar de moderne toestelletjes worden steeds meer allesdoeners, ook als ze gewoon met een zuignap tegen de voorruit worden gekleefd. Ze functioneren als handsvrije telefoon, spelen je muziek af, tonen niet alleen of je af moet slaan maar geven ook aan op welke rijbaan je moet voorselecteren en zijn verbonden met internet. En nu is er de Garmin Nüvi 2585TV, waarmee je ook nog eens televisie kan kijken en opnemen.

Op vier continenten ontvang je er TV-signalen mee. Het systeem biedt daarnaast de mogelijkheid om, geprogrammeerd, radio en televisie op te nemen. En je kan kijken en rijden wanneer je wil, aldus Garmin.

De nieuwigheden op navigatiegebied zijn Guidance 2, een systeem dat de routeplanning intuïtiever moet maken en PhotoReal, dat fotorealistische beelden geeft van opkomende knooppunten. Het Garmin 3D traffic-systeem, de tegenhanger van TomTom's HD Traffic, is ook geïnstalleerd en kan levenslang kosteloos gebruikt worden.