Volkswagen gaat alternatieve segmenten bestoken

Bij Volkswagen zijn ze ambitieus ingesteld. Tegen 2018 wil de autofabrikant zich de grootste ter wereld kunnen noemen en om dat te bereiken moeten ze zich in meer en meer segmenten gaan begeven. Deze keer storten de Duitsers zich op de versteviging van hun positie op de SUV-markt. De Tiguan en Touareg zijn geen nobele onbekenden maar blijven vooralsnog eenzaam in de lijsten staan. De Amarok niet na gesproken natuuurlijk - een pick-up die niet in het lijstje thuishoort.

Volkswagen wil zich eerst in de VS bewijzen. Met een model dat zich boven de Tiguan positioneert en daarnaast ook een compacte crossover, genre Nissan Juke. Ongetwijfeld komt het MQV-platform hiervoor in aanmerking. Het zal dan ook ruim worden gedeeld binnen de groep en debuteerde in de meest recente Audi A3. De nieuwe Golf deelt dezelfde basis, net als de toekomstige Sean Leon. Wat de styling betreft, kunnen we vermoeden dat VW inspiratie opdeed bij de vorig jaar getoonde Cross Coupe. Op de nieuwe modellen moeten we minstens nog tot 2014 wachten. Volgend jaar komt er allicht wel een studiemodel aan te pas.