Dacia wil stadsauto voor 5000 euro

Door: BV

Een sedan, vijfdeurs, break, pick-up, bestelauto, SUV en binnenkort ook de monovolume Lodgy. Renault heeft budget-dochtermerk Dacia in geen tijd een volwaardig gamma cadeau gedaan. Niet moeilijk, want het merk is een schot in de roos en niet alleen in de ontluikende markten waar het oorspronkelijk voor bedacht is. De mix van een eerlijke prijs, een essentiële uitrusting en een comfortabele afstelling spreekt ook in West-Europa de nodige kopers aan. En volgens recente rapporten wil Dacia nog een blinde vlek in z'n aanbod elimineren.

Het Roemeense automerk werkt aan een compacte stadswagen, met afmetingen die vergelijkbaar moeten zijn met die van de Renault Twingo. De informatie is schaars en speculatief, maar er is sprake van een vijfdeurskoetswerk, dat bovenop een nieuw onderstel dat binnen de Renault-Nissan alliantie hoedanook nog enkele toepassingen moet krijgen. Evenmin bevestigd zijn de motoren - een 0,9l driecilinder met vermogens van 59, 74 en 94pk. Citadine is de even toepasselijke als inspiratieloze benaming waar het model momenteel mee door het leven gaat. Het beste houden we voor het laatste - de stads-Dacia hoort voor € 5.000 in de catalogus te staan. Zonder belastingen, weliswaar.