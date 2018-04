Chevrolet krijgt eigen Mokka

Door: BV

Binnenkort lanceert Opel z'n eerste kleine SUV - de Mokka. Maar het merk met de Blitz krijgt van moederhuis General Motors niet het alleenrecht op de stoere stedeling. Rijzende ster Chevrolet zal het model ook in de catalogus parkeren. Niet identiek natuurlijk, want voorzien van smoelwerk met het obligate gouden strikje en de typerende tweedelige radiatorgrille, maar wel gelijkaardig. Chevrolet kiest in de uitwerking ook voor wat meer stootvast en stoer ogend plastic. In de VS wordt dezelfde auto dan weer als Buick Encore op de markt gebracht.

De motoren zullen naar alle waarschijnlijk dezelfde zijn als die van de Mokka. Reken op een 1.6 benzine met 115pk, een 1.4 turbo met 140pk en een 130pk sterke 1.7l dieselcentrale. De voorstelling van het model is voor later dit jaar.