Opel Mokka is er nu echt

Door: BV

Gisteren was de Opel Mokka nog een scoop, vandaag is alle informatie officieel. Daarbij horen een paar extra beelden en wat extra puntjes om op de i te zetten. Opel zegt dat de naam Mokka verwijst naar de Coffea Arabica koffieboon. Die is klein, rond en verfijnd en uiteraard zegt de constructeur dat die omschrijving ook geldt voor het nieuwe model. Opel is overigens niet de eerste die de naam overwoog - Renault had de naam op de shortlist staan voor het model dat uiteindelijk Twizy werd gedoopt.

Zoals gezegd biedt de SUV op basis van de Corsa (van de volgende generatie) niet alleen plaats aan vijf inzittenden, er is ook nog ruimte voor 533l bagage met alle plaatsen in gebruik. De achterbank is natuurlijk ook weg te klappen en dan komt 1.372l stouwcapaciteit tevoorschijn.

Onder de kap vinden we twee benzines en één diesel. Een atmosferische 1.6 en drukgevoede 1.4 vallen met respectievelijk 115 en 140pk in de eerste categorie. Een 1.7 dieseleenheid levert 130pk en 300Nm. De twee krachtigste versies zijn niet alleen leverbaar met een handbediende zesbak maar ook met een zestrapsautomaat. Voorwielaandrijving is standaard, vierwielaandrijving een optie.

Opel duikt ook stevig in de grabbelton met elektronische hulpmiddelen. Opel's systeem dat verkeersborden leest tekent present, net als ESP, Hill Start Assist, Hill Descent Control en Lane Departure Warning. De in de bumper weggestoken Flex-Fix fietsendrager is ook leverbaar.