Toyota Avalon probeert te prikkelen

Door: BV

Toyota's moeten in de toekomst voorzien zijn van wat spannender plaatwerk. Dat is tenminste het doel, waar met babystapjes naartoe wordt gewerkt. De Amerikanen krijgen daarom alvast een nieuwe Avalon op hun bord. Spannend en sexy, zo omschrijft het Japanse bedrijf de creatie van z'n Amerikaanse designstudio. Dat aan de realiteit toetsen kan pas vanaf het Autosalon van New York, waar de sedan z'n debuut beleeft. Deze plaagfoto moet tot het zover is voor de nodige prikkels zorgen.