Land Rover stapt even af in... Tsjernobyl

Door: BV

Land Rover heeft van z'n Discovery sinds de lancering in 1989 meer dan 1 miljoen stuks verkocht. Dat vraagt om een feestje, maar dat is de stijl van het merk niet. Een expeditie om tegelijk 1 miljoen Pond op te halen voor het Rode Kruis - dat lijkt er al meer op. Een karavaan van 4 voertuigen rolt daarom richting Peking, waar ze horen aan te komen net voor het Autosalon er aanvangt. Steden als Genève, Milaan, Salzburg, Wenen, Budapest en Kiev zijn al onder de banden gepasseerd. En nu waagt het gezelschap zich in de Ukraïne op plaatsen waar de jongste 25 jaar geen levende ziel meer geweest is. Letterlijk.

De Discovery's reden de 30km schuttingszone rond de kernreactor van Tsjernobyl binnen. Het is voor het eerst sinds de ramp in 1986 dat iemand de toestemming kreeg het gebied te betreden, wat meteen uniek beeldmateriaal opleverde. Inmiddels is het team onderweg naar Moskou, na een tussenstop in een verlaten Russische duikbootbasis. Beeldmateriaal van het eerste deel van deze "Journey of Discovery" vind je in bijgevoegde fotospecial.