Monster Tajima elektrisch Pikes Peak op

Door: BV

Monster Tajima is de bijnaam van Nobuhiro Tajima, de baas van Suzuki Motorsport. En neem van ons aan (we hebben de man ooit ontmoet), hij heeft die niet gestolen. Eén van Monsters passies is de legendarische Pikes Peak heuvelklim in het Amerikaanse Colorado. Met pk-monsters van Suzuki heeft hij die loodzware wedstrijd de voorbije zes jaar op z'n naam geschreven. Afgelopen jaar dook hij zelfs onder de 10-minuten-grens en dat had niemand hem ooit voorgedaan.

Dit jaar treedt hij niet alleen aan in een Suzuki. Hij zal er ook het stuur nemen van een elektrisch prototype van Team APEV (Association for the Promotion of Electric Vehicles). Hij gaat onder stroom de berg op en niet alleen om elektrische auto's onder de aandacht te brengen. Het team steunt tegelijk nog verschillende andere projecten. Daarbij staat hulp aan de slachtoffers van de aardbeving die Japan vorig jaar trof met stip op 1.