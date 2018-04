Geen break, wel crossover van Peugeot 208

Door: BV

Het startschot voor de marktlancering van de 208 is gegeven, de eerste Auto55-test hebben we al achter de rug en Peugeot richt de blik nu ook richting toekomst. En Peugeot laat uitschijnen dat die er anders uitziet dan in het verleden. Van de 207 vonden we naast de onmisbare drie- en vijfdeursversies ook nog een break (SW) en Coupé-Cabriolet in de keuzelijst. Maar Peugeot's directeur voor Marketing en Communicatie Guillaume Couzy laat weten dat die er niet meer bij zullen zijn. Een crossover die het cijfer 2008 op de kofferklep krijgt, moet de klanten blijven boeien.

Het eerste proefballontje voor het model heeft Peugeot reeds opgelaten met de HR1. Dat studiemodel is eind 2010 voorgesteld op het Autosalon van Parijs. Maar we mogen er vooral niet van uitgaan dat die dicht bij het eindresultaat zit. De HR1 was een driedeurs en omdat Peugeot liefst zo dicht mogelijk in de buurt komt van de praktische kenmerken van de 207 SW, moet je rekenen op een vijfdeurskoetswerk. Details wil het bedrijf uiteraard nog niet kwijt. En ook voor een lanceerdatum is het nog te vroeg.