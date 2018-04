Door: BV

Kunstenaar Jaak De Koninck heeft een zwak voor de betere vervoersmiddelen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. In het verleden exposeerde hij op de luchthaven van Zaventem al eens reusachtige schilderijen van vliegtuigen uit de eerste naoorlogse decennia. Van 1 tot en met 24 juni is Hangar311 in Mechelen het toneel van een tentoonstelling van de expo ‘Classic Wheels' waar onder meer de tekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen van De Koninck te zien zullen zijn. Een chocoladecorner (met dozen die het ontwerp van de kunstenaar dragen) en een uitgebreide collectie schaalmodellen vervolledigen het retroplaatje. Kunst voor nostalgische autoliefhebbers dus en behalve op zondag 17 juni (wanneer een meet & greet met de artiest is gepland) is de toegang gratis.