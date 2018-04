Chevrolet Impala gooit het over een andere boeg

Door: BV

De Cruze, Malibu en Impala vormen in de VS de kern van het Chevrolet aanbod. En ze zijn ook stuk voor stuk goed voor een ereplaats in hun respectievelijke segment. De Cruze staat in Europa al van meet af aan in de catalogus, de Malibu wordt binnenkort ingelijfd als Europese gamma-topper (tenzij je die rol aan de Volt wil geven) maar in VS hebben ze er nog de Impala boven zitten. Een model dat vooral scoort bij verhuurbedrijven, overheidsdiensten en grote bedrijven. Chevrolet wil echter ook weer naar de gunst dingen van mensen die hun grote sedans niet in hopen kopen. En daarom wordt het model voor modeljaar 2013 stevig aangepast. Een compleet nieuw uiterlijk was al van 2005 geleden. Er met één oog naar kijken kan lonen, want nu Chevrolet een meer globale koers vaart, is het verre van ondenkbaar dat we stijlelementen van de Impala ook bij ons in toekomstige producten terugvinden.

De meest opmerkelijke ontwerpeigenschappen zijn de keuze voor scherpe, gespierde lijnen, slanke lichtunits en de brede heupen die eruit zien alsof Chevy te lang naar de Mercedes E heeft staan kijken. Binnenin vinden we een frivolere toepassing van kleuren terug. We zien nog maar eens toepassing van de boordplank die grotendeels symmetrisch is. Een element dat we aan de vroege Corvettes te danken hebben.

De motoren zijn voor onze markt niet bepaald relevant. Er is een 2,4l viercilinder met 182pk, een 2,5l met 195pk en een 3,6l V6 met 303pk. Allen zijn ze gepaard aan een automatische zesbak en drijven ze de voorwielen aan.