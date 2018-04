Avalon is spannende Toyota

Door: BV

Toyota heeft niet meteen een hip, trendy of spannend imago. Niet bij ons, en evenmin in de VS. En daar moet maar eens wat aan gebeuren, vindt het bedrijf. Teasers van een nieuwe ‘prikkelende' Toyota hebben we al gehad, dit is het eindresultaat: de nieuwe generatie Avalon. Een model dat op de Amerikaanse markt onder meer de Chevrolet Impala tot z'n concurrenten moet rekenen.

De Avalon oogt aan buiten- en binnenzijde scherper dan z'n voorganger en hoewel Toyota het platform recycleert zouden aanpassingen eraan er ook nog eens voor moeten zorgen dat hij strakker rijdt. Aan boord is meer ruimte voor passagiers en bagage, maar de meest opvallende eigenschap lijft dat hij een tikkeltje kleiner wordt dan de vorige generatie. Het ontwerp is afkomstig van Toyota's Amerikaanse designstudios in Californië en Michigan. Hij is uiteraard niet voor de Europese markt bestemd.