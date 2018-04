Grootste bandenfabrikant ter wereld is... Lego

Door: BV

Meer dan één bandenfabrikant ter wereld heeft meer dan 100 jaar onder de riem. Maar de grootste van allemaal, in aantallen tenminste, is nog maar vijftig jaar aan de slag. Ze maken meer dan 381 miljoen banden per jaar, met afmetingen vanaf 1 tot ruwweg 10cm. Inderdaad, centimeter. We hebben het over Lego.

Lego was al meer dan 10 jaar aan de slag toen het in 1962 met set #400 voor de eerste keer een band introduceerde. En dat was meteen een succes. Tegen 1967 had het bedrijf er al meer dan 820.000 van verkocht. De eerste versies zaten zelfs nog onder volledige voorgefabriceerde wagens. Auto's die uit blokjes bestonden kwamen pas later.