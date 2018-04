Bizzarrini Velono is conceptuele gifkikker

Door: BV

Dat supersportwagens nog steeds tot de verbeelding spreken is de stortvloed aan concept cars aan te zien. Van ontwerpers én aspirant-ontwerpers want designstudenten vinden het nog steeds een uitgelezen manier om zichzelf in de kijker van de autosector te werken. Borys Dabrowski, een naam die z'n Poolse origine niet meteen onder stoelen of banken steekt, hoort in de laatste categorie thuis.

De inspiratie voor z'n eindwerk is Giotto Bizzarrini, een ingenieur die in de jaren vijftig en zestig voor enkele uitzonderlijke creaties tekende en voor het oprichten van z'n eigen merk onder meer verantwoordelijk was voor de Ferrari 250 GTO. Vandaar het Scuderia Bizzarrini-logo op de neus van deze door bolide. De naam Velono is Italiaans voor ‘gif'. Dat hebben we te danken aan de gifkikker die als inspiratiebron diende. Dat verklaart wellicht ook meteen het kleurenschema.

Elke supersportwagen heeft nood aan een aantal unieke details. Borys bedacht de Velono daarom met een brandstofcel die waterstof omzet in stroom voor de elektromotor, een ophanging die niet alleen voor verkeersdrempels maar ook voor het in- en uitstappen omhoog gaat en een koetswerkstructur in CentrAl. Dat is een composietmateriaal dat aluminium glasvezel en grafiet (een laagje dat exact één atoom dik is) combineert. Op wielen staat de Velono niet - er is een selectie rollers die er onder meer voor zorgt dat de auto lateraal kan bewegen. Handig bij het parkeren.