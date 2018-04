Nieuwe Nissan Hatchback in 2014

Door: BV

Nissan voegt in 2014 een nieuwe vijfdeurs aan z'n Europese catalogus toe. Dat weten we omdat het van de band zal rollen in de Britse Nissan-fabriek in Sunderland. Het bedrijf start er nu met de investeringen die nodig zijn om de productielijn klaar te maken. Goed voor in het totaal 127 miljoen Britse Ponden.

Over de vijfdeurs middenklasser is nog geen nieuws, maar het project is in elk geval een opsteker voor de fabriek. Die mag op zoek naar 225 nieuwe arbeiders. Bij de toeleveranciers zou het project nog eens 700 extra banen moeten creëren. Nissan wil jaarlijks 80.000 stuks van het nog naamloze model bouwen. Nog voor het zover is wordt op dezelfde plaats al gestart met de assemblage van de productieversie van de Invitation Concept. De voorbode daarvoor kregen we al op het Autosalon van Genève te zien.