Mercedes G kan er weer tegen

Door: BV

De Mercedes G(elandewagen) gaat al 33 jaar mee. En om ervoor te zorgen dat model, dat nu alleen nog bestaat in z'n variant met lange wielbasis, weer even kan meelopen is het opgefrist. Aan de buitenzijde verandert er weinig, maar het interieur is flink opgewaardeerd.

Bij z'n introductie in 1979 was de G vooral bedoeld als een terreinbeul, niet in het minst gemaakt om de defensiediensten in verschillende landen te verleiden. Maar de G heeft door de jaren heen meer manieren geleerd en vertoeft inmiddels probleemloos in het meest exclusieve gezelschap. AMG-modellen horen daarbij - en er zijn er nu zelfs twee nieuwe.

Het uiterlijk is tijdloos en wordt alleen even aangepast aan de hedendaagse regelgeving met een strook LED-dagrijlichten en nieuwe buitenspiegels. De boordplank is nagenoeg compleet nieuw. De klokkenwinkel heeft een kleurenscherm tussen de ronde wijzerplaten en bovenop het dashboard pronkt nog een tweede scherm dat deel uitmaakt van het geïntegreerde Comand-systeem waarin nagenoeg alle elektronische functies gegroepeerd zijn. Achteruitrijden wordt voortaan vergemakkelijkt door parkeerhulp met een achteruitrijcamera. Daarnaast zien we een snelheidsregelaar met radar, Blind Spot Assist en een ESP-systeem met Trailer Stability Control.

Op motorisch vlak eveneens grote vernieuwingen. Niet zozeer bij de standaard G 350 en G 500, maar wel op het gebied van de absolute topmodellen: de AMG's. De G 55 AMG heeft het veld geruimd voor de moderne G 63 AMG met de nieuwe 5.5 liter bi-Turbo V8 van de heren uit Affalterbach. Het blok is met 544pk en 760Nm een krachtpatser van jewelste. En voor wie dat nog niet genoeg is introduceert Mercedes nu ook nog eens een G 65 AMG met een geblazen V12. Zijn vermogen: 612pk en 1.000Nm! Voor wie met minder ook genoegen neemt is er nog altijd de G 350 BlueTec met V6 diesel (211pk / 540Nm) en de G 500 (388pk en 530Nm). Die zonder AMG in de typeaanduiding zijn beiden gekoppeld aan de 7G-tronic automaat. De andere krijgen een specifieke transmissie van de huistuner.