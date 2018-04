Productie Alfa 4C naar Maserati

Door: BV

De productie van de Alfa Romeo 4C is al tijden geleden aangekondigd. En de Italianen blijven het model ook schaamteloos op elke autobeurs voor de ogen van de potentiële klanten bengelen. Maar een echte aanzet tot serieproductie is nog steeds niet genomen. Nu is alvast bekend geworden dat niet het onafhankelijke assemblagebedrijf Dallara, maar groepsgenoot Maserati de opdracht gekregen heeft om de Lotus Elise-kloon van Alfa te fabriceren. Het merk met de Drietand stond eerder ook al in voor de bouw van de Alfa 8C Competizione.

Als alles nu volgens plan verloopt, wat in Italië niet steeds het geval is, loopt het eerste exemplaar in mei 2013 uit de fabriek. Vervolgens moeten er in Modena jaarlijks zo'n 2.500 exemplaren van het model gebouwd worden. Alfa Romeo mikt - exclusief belastingen - op een verkoopsprijs van zo'n € 50.000.