Nog dit jaar: een ludospace voor Dacia

Door: BV

Logan, MCV, Sandero, Duster en nu ook de monovolume Lodgy. Het Dacia-gamma is sinds z'n introductie in 2004 in sneltempo aangezwollen van 1 naar 5 modellen voor personenvervoer. En dat zijn er ook nog twee Logan-afgeleiden die als pakezel kunnen ingezet worden - een bestelwagen een pickup. Maar er is nog meer op komst. De Lodgy zal zich niet lang de grootste telg uit het aanbod van de autobouwer moeten noemen. Nog dit jaar onthult het budgetmerk van de Renault-Nissan-alliantie een zesde personenwagen. Dat wordt een ludospace, een term die autobouwers gebruiken voor auto's als de Renault Kangoo, Peugeot Partner of Citroën Berlingo.

De voorlopig nog naamloze ludospace van Dacia (Dokker circuleert her en der als naam op het web, maar Dacia geeft geen zekerheid) nestelt zich net als de Lodgy in de middenklasse, maar terwijl die laatste 1,67m boven het wegdek uittorent, wordt de Ludospace gevoelig hoger. Een opstelling met twee conventionele deuren, aangevuld met schuifdeuren is eerder klassiek voor het segment maar het is nog te vroeg om te stellen dat de Roemeense Renault-dochter ook die piste kiest. Het bedrijf heeft immers officieel nog geen enkele informatie vrijgegeven. Wat wel vast staat is dat het nieuwe model er ook als zuivere bestelwagen komt en dat het laadruim ervan probleemloos een europalet zal lusten.

De komst van het nieuwe model luidt overigens ook meteen het einde van de carrière van de Logan MCV in. Het nieuwe, meer flexibele model, en de monovolume Lodgy maken de break met drie zitrijen overbodig. Het motorenpalet zal naar alle waarschijnlijkheid gelijk lopen met dat van de fonkelnieuwe zevenzitter van het bedrijf. Wij rekenen dus alvast op een 1.6 met 90pk, een 1.2 turbo met 115pk en 2 diesels die allebei 1.5l slagvolume hebben en 90, dan wel 110pk opwekken.