rondje Ring met M5 taxi

Door: TB

20,832km. Dat is de exacte lengte van de Nordschleife, het "oude" deel van de Nürburgring en die kan je meter voor meter zelf ontdekken aan boord van je eigen wagen. Via het tolpoortje schuif je aan voor 1 rondje in de "Groene Hel" in ruil voor de niet zo ronde som van 26€. Tenzij je zelf over een prettig sturend scheurijzer beschikt, kan je ook opteren voor een zogenaamde Ring Taxi. Hierbij neem je plaats in een van oren en poten voorziene sportwagen, bestuurd door iemand met kennis van zaken. BMW zet hiervoor vanaf nu de nieuwe M5 in. De huidige M3 en de oude M5 gingen hem vooraf. Er is plaats voor drie meerwaardezoekers, de 560pk zorgen voor de gezelligheid aan boord en mits een bijdrage van 216€ toont de professionele BMW-piloot je met plezier de voorname instuur- en rempunten. Kandidaat taxipassagiers zijn er beter als de kippen bij, want het beperkte aanbod aan taxirondjes zorgt ervoor dat de tickets, die elke maandag om 10u vrijkomen, vliegensvlug de deur uit zijn. Er is dan ook een gemiddelde wachttijd van vier weken.