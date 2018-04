Opel verbetert FlexFix fietsendrager

Door: TB

Autovakanties en fietsendragers rijmen even goed als vanille-ijs en chocoladesaus. Alleen zijn opbouwkits om fietsen mee op reis of naar een fietstochtje te vervoeren, vaak niet onbesproken. Het is altijd zo'n gedoe om ze te monteren, ze zitten in de weg als je de koffer in moet en als je geen trekhaak hebt, plegen de beschikbare modellen vaak een aanslag op je tere autolak. Zet je de rijwielen op het dak, dan jagen die het verbruik genadeloos de hoogte in. Opel heeft al enkele jaren de oplossing in de cataloog: het FlexFix fietsendragersysteem zit verstopt in een schuif achter de nummerplaat. Je hebt het altijd bij, je kan het nooit vergeten en als je het niet gebruikt, zit het netjes weggeborgen. Handig.

Alleen zat het slimme accessoire wat tegen zijn limiet aan: er pasten immers maar twee fietsen op, die elk maximaal 20kg mochten wegen. Maar in een Astra Sports Tourer of Zafira Tourer rij je al gauw met z'n vieren naar de zon, en dan moeten er evenveel fietsen mee. Bovendien worden elektrische fietsen alsmaar populairder, en die wegen vaak meer dan de toegestane limiet. De Flex afdeling van Opel - dat is zo'n beetje zoals wat Q voor James Bond betekent - bracht wat inventieve modificaties aan, zodat beide nadelen in de tweede generatie wegvallen. De eerste twee fietsen mogen voortaan elk maximaal 30kg wegen, en het optionele uitbreidingsstuk biedt twee stallingsplaatsen extra. Het systeem zit nog steeds laag bij de grond, wat het op- en afladen vereenvoudigt, en klapt in beladen toestand naar voren zodat de kofferruimte toegankelijk blijft. Het nieuwe, verbeterde FlexFix-systeem is verkrijgbaar voor € 665 op de Astra Sports Tourer en voor € 765 op de Zafira Tourer. Het als accessoire verkrijgbare verlengstuk voor een derde en vierde fiets, dat in combinatie met de tweede generatie drager gebruikt kan worden, is voor beide modellen verkrijgbaar voor € 232.