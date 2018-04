Range Rover Evoque Victoria Beckham dagje te vroeg

Door: TB

Range Rover mag toegevoegd worden aan het rijtje constructeurs, na Seat en Audi, dat duidelijk het geduld verloren heeft om te wachten tot de officiële voorstellingsdatum op de Beijing autoshow in China. Victoria Beckham was al eerder vernoemd als medewerkster aan het knappe ontwerp van de Range Rover Evoque, en nu krijgt mevrouw Beckham dus ook een speciale editie. Voor haarzelf wellicht ... en maximaal 199 vrienden van het huis, want meer dan 200 stuks staan voorlopig niet in Land Rover's bestelboderel. Meer luxe & individualisme voeren de boventoon in deze speciale editie, die wellicht alleen gecommercialiseerd zal worden met de de 240pk sterke geblazen tweeliter onder de kap, die wij al grondig aan de tand hebben gevoeld. Langs de buitenkant verschilt de sowieso al erg knappe Evoque door een mat grijze lak en glanzend zwarte details; langs de binnenkant noteren we vooral het specifieke leder. Ontdek alvast de eerste beelden in de fotospecial, en kom uiteraard heel binnenkort terug voor alle officiële details.