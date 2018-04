Volkswagen E-Bugster topless

Door: AUTO55

Om de New Beetle Cabrio in één klap te vergeten. Het bijft dan wel een concept car, en de bonzen laten nog niets los, maar een speedster of roadster zou geen onlogische aanvulling zijn. Speelgoed op de baan is in tegenwoordig en de Beetle past volledig in het (retro)plaatje. Dit hersenspinsel is gebaseerd op de E-Bugster die eerder dit jaar werd voorgesteld in Detroit. Hij draait (voorlopig) niet op traditionele brandstof en behoudt dezelfde 85kW sterke elektromotor als z'n donorauto, die een acceleratie naar 100km/u in 10,8 seconden mogelijk maakt. De actieradius blijft met 180km beperkt maar de accu's opladen neemt slechts een half uurtje in beslag.