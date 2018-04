VW E-Bugster is Beetle, HotRod, Elektrisch

Door: BV

In 2005 stelde VW in Detroit de Ragster voor. Een concept voor een Beetle die met een hot-rod saus was overgoten. Productie kwam er niet van, maar de lijn beïnvloedde wel die van de huidige Beetle. Nu halen de Duitsers het recept nog eens uit de kast. Voor dez E-Bugster.

Het concept van de E-Bugster en de zes jaar geleden gepresenteerde Ragster kent grote overeenkomsten. Het lage dak (90 mm lager dan de gewone Beetle) en het sportieve bumperwerk maken deze Beetle tot een sportieveling. Volkswagen houdt het op een ´speedster´ uitvoering van de nieuwe Beetle. Dat het een haalbaar concept is blijkt wel uit het feit dat het vooral ander bumper- en spoilerwerk is dat de E-Bugster onderscheidt van de gewone Beetle. Bovendien geeft Volkswagen zelf aan dat bij de ontwikkeling van de nieuwe Beetle al rekening gehouden kon worden met concepten als deze.

Onderhuids is de E-Bugster duidelijk een kever van de 21ste eeuw. Aangedreven door Volkswagen´s Blue-e-Motion techniek weet het model met zijn 85 kW (115 pk) sterke elektromotor in 10,9 seconden naar 100 km/h te sprinten zonder daarbij ook maar een gram CO2 uit te stoten. De actieradius ligt op 180 km. Nog altijd beperkt, maar opladen duurt volgens Volkswagen slechts 35 minuten.