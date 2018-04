Nu compleet: Fiat Viaggio

Door: BV

Viaggio, dat is de naam van Fiat's nieuwe sedan voor de middenklasse. Het model is niets meer dan een Dodge Dart die even bij de stylist is langsgeweest, maar daar zullen ze in China, waar het model volgend jaar op de markt komt niet van wakker liggen. Onder de kap komen moderne, Europees aandoende motoren. Dat zijn twee varianten van de 1.4l turbo benzinemotor; naar keuze 120 of 150pk sterk en gekoppeld aan een handgeroerde vijfbak of een automaat met dubbele koppeling. Een aanbod dat wat aan dat van de Alfa Giulietta doet denken. Logisch, want daarvan heeft Dodge de techniek geleend.

De verschillen tussen de Dart en de Viaggio zijn terug te brengen tot een nosejob waar onder meer nieuwe koplampen, een gewijzigde motorkap, bumper en grille bijhoren, grotere achterlichtunits met LED-technologie en wat meer chroom. De productie zal in China gebeuren, in samenwerking met het Chinese GAC.