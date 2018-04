Nieuwe Skoda heet Rapid

Door: BV

In september van vorig jaar stelde Skoda op het Autosalon van Frankfurt de MissionL voor. Een concept car (waarvan de vormgeving al onthulde dat de ontwerpers serieproductie in gedachten hadden) voor een compacte berline die in het gamma tussen de Fabia en de Octavia in geperst kon worden. De marktintroductie werd ons toen al beloofd voor 2012 en het Tsjechische merk herhaalt nu z'n voornemen. En om ons zoet te houden gooit het er meteen de naam van de nieuwe creatie tegen: Rapid.

Het is niet de eerste keer dat Skoda een Rapid in de catalogus opneemt. Van 1984 tot 1990 was het al eens de naam van een Coupé, toen gebaseerd op de 130/135/136 sedan.