Officieel: kleintje Mercedes SLS AMG is er in 2014

Door: BV

De geruchten over een kleine broer voor de Mercedes SLS AMG gonzen al langer door de wandelgangen. Nu is er echter bevestiging. Gorden Wagener, de hoofdontwerper van het merk, heeft op het Autosalon van Bejing formeel bevestigd dat de kleine SLS - die wellicht onder de noemer SLC AMG - in 2014 in de catalogus verschijnt.

De inspiratie voor de vormgeving ligt voor de hand, maar niet alle elementen van z'n gevleugelde grote broer zullen worden overgedragen. Het is niet bevestigd, maar om kosten te besparen zullen de vleugeldeuren eraan moeten geloven. En natuurlijk hoort SLC AMG het met iets bescheidener motoren te stellen. Er is sprake van een V6 die uit de SLK zal worden getransplanteerd en een nieuwe, meer compacte 4-liter V8.

De Duitsers willen met de SLC de klanten van onder meer de Porsche 911 en de Aston Martin V8 Vantage verleiden. Dat levert ons meteen een prijsindicatie op: in 2014 zal je voor de SLC AMG in de basislivrei tussen € 100.000 en € 125.000 moeten ophoesten.