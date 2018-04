Toyota leert China het belang van CO2

Door: BV

Als China z'n economische groei wil doorzetten zonder dat de rest van de wereld erover valt, dan zal het land z'n uitstoot in de gaten moeten houden. En de auto speelt daarin natuurlijk een rol (alle transport vertegenwoordigt een aandeel van 15% in de wereldwijde CO2-emissie). Toyota neemt alvast het voortouw en presenteert op het Autosalon van Bejing drie studiemodellen. Die zijn allen CO-vriendelijk en er is zelfs één hybride bij.

De Camry Hybrid en Prius zijn al in China te koop maar die worden door het communistische regime op een flinke invoertaks getrakteerd. Ter plaatse een hybride bouwen zou dat probleem kunnen oplossen en dat is exact wat het bedrijf over enkele jaren wil doen. De Toyota "bewegen op de wind" (de Chinese naam is Yundong Shuanging) is een voordode van zo'n Chinese hybride.

Toyota toont in Bejing ook nog de Dear Qin in twee koetswerkvormen: vijfdeurs en sedan. Die auto's staan model voor een nieuwe budgetauto die het bedrijf op de markt wil brengen en dit niet alleen in China. Azië én Oost-Europa staan op de planning van de productieversie die in 2013 wordt verwacht.