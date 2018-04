Toyota GT 86 live op het Salon van Tokio

Door: BV

In Japan heet de nieuwe sportwagen van Toyota "86", in de VS wordt het de Scion FR-S en bij ons wordt de nieuweling vanaf halverwege volgend jaar aan de man gebracht als GT 86. Het is een 2+2 met compacte afmetingen: de lengte bedraagt 4,24m en het dak reikt amper 1,28m hoog.

Onder de kap van de sportwagen zit een atmosferische 2-liter viercilinder boxermotor die bij Subaru is weggekaapt. Dat blok levert 197pk en 205Nm. Vermogen dat via een zesbak (manueel of optionele automaat) en de achterwielen naar het asfalt wordt versast en met een leeggewicht van amper 1.180kg zou dat meer dan behoorlijk vlot moeten kunnen. Een laag zwaartepunt (met dank aan de boxermotor) en een uitstekende gewichtsverdeling (53/47) moeten bovendien garant staan voor een begeesterend stuurgedrag.