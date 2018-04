Alle details opgefriste BMW X1

Door: TB

Sinds 2009 bracht BMW al 275.000 X1's aan de man, maar volgens Beieren zit er nog een pak meer in voor haar kleine softroader. Afgaande op de positieve score die de X1 op onze testbank wist te halen, twijfelen we niet aan dat potentieel, zeker als je weet dat de Duitsers het model pas dit najaar aan de catalogus voor SUV-minnend Amerika zal toevoegen. Daarnaast zal BMW's kleinste X ook in China geproduceerd worden, meer bepaald in de nieuwe fabriek van Tiexi in de provincie Shenyang. Meteen het ideale moment om wat detailaanpassingen door te voeren, al moet je wel twee keer kijken om de verschillen te ontwaren. Gelukkig hebben we maar liefst 100 foto's klaar in onze fotospecial, kwestie van niets te moeten missen.



Aan de buitenzijde wil BMW de X1 wat meer laten aanleunen bij de X3 en X5. Daarom krijgt hij een voorbumper met zilverkleurige accenten en een stoerdere uitstraling. En de koplampunits met LED-dagrijverlichting (onderdeel van het optionele Xenon-lichtpakket) zijn ook nieuw. De richtingaanwijzers zijn geïntegreerd in compactere buitenspiegels. En aan de achterzijde is de bumper herwerkt met slankere zwarte elementen en een beschermplaat met aangepaste structuur. Verder nog wat verse lakkleurtjes en dito lichtmetaal en je hebt alle ingrediënten op je bord van een klassieke facelift.



Binnenin moeten meer verchroomde accenten, wat andere materialen en een aangepaste middenconsole de kwaliteitsbeleving naar een hoger plan trekken. En vooral de bestuurder moet er zich goed bij voelen: de middentunnel is immers wat meer naar hem gekanteld. De standaarduitrusting wordt daarnaast een beetje uitgebreid. Klimaatregeling, verwarmbare spiegels en mistlichten krijg je voortaan af fabriek. Niet dat de optielijst er daarom korter op wordt natuurlijk, BMW koestert zijn tradities. Sterker nog, het merk laat haar Lines politiek intrede doen in het X1 gamma, kwestie van het individualisme nog wat aan te moedigen. Naast het basismodel is voortaan een xLine, Sport Line of M sportpakket verkrijgbaar, die elk middels specifieke accenten de X1 een eigen karakter meegeven. De xLine gaat de stoere SUV kant uit, en de Sport Line moet de wendbaarheid van de BMW nog wat meer onderstrepen. Het M sportpakket behoeft wellicht geen verdere uitleg.



Ook de EfficientDynamics-technologie wordt voortaan volledig geïntegreerd. Zo krijgen de meeste motorisaties van het huis start/stop, elektrische stuurbekrachtiging, remenergierecuperatie en meer dergelijk groen spul mee. De Eco Pro modus is eveneens voor het eerst in dit model als optie leverbaar. Die zorgt ervoor dat alle EfficientDynamics truukjes hun beste beentje voor zetten terwijl niet noodzakelijke systemen worden afgekoppeld en de gasrespons slaapdronken wordt gemaakt. Op de sDrive 20d EfficientDynamics Edition leveren die ingrepen een normverbruik van 4,5l/100km op en een ongezien lage COâ‚‚ uitstoot van 119gr/km. De nieuwe topdiesel wordt de 25d xDrive, dus altijd vierwielaangedreven, en staat garant voor 218pk. Als instapper zet de 116pk sterke 16d uitsluitend de achterwielen aan het werk, in ruil voor gemiddeld 4,9l/100km (128gr COâ‚‚/km).