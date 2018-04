TomTom leert je iPhone waar de flitsers staan

Door: BV

TomTom kent in Europa meer dan 1,6 miljoen regelmatige gebruikers voor z'n navigatiesoftware. Die waarschuwt je al voor vaste flitslocaties maar een nieuwe applicatie voor de iPhone is nu specifiek op het signaleren van verdekt opgestelde fotografen gericht. En net als pakweg een Coyote of Wikango zal je iPhone je ook op de hoogte houden van mobiele flitslocaties. Dat gebeurt overigens niet voor niets. De App kan je gratis downloaden maar je moet investeren in een gratis abonnement. De applicatie werkt niet alleen in België, mar ook in Nederland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië, Polen, Noorwegen, Zweden en Finland.