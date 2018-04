Renault-Nissan koopt Lada

Door: BV

De Renault-Nissan alliantie investeert uiterlijk tegen 2014 $ 750 miljoen in het Russische Autovaz, dat wij vooral kennen van automerk Lada. De alliantie die sinds 2008 al voor een vierde eigenaar is van het bedrijf ziet z'n aandelenpakket daardoor stijgen tot 67% en heeft daardoor de totale controle over het bedrijf.

Lada is nog steeds het grootste automerk in Rusland. Het bedrijf leverde er vorig jaar 578.000 wagens, maar uiteraard dicteert de ambitie dat het er meer moeten worden. Een miljoen per jaar bijvoorbeeld, want dat is de capaciteit van de fabriek die het bedrijf in Togliatti heeft staan.

De programma van Lada zal de komende tijd drastisch moderniseren, maar het merk blijft erg toegankelijk. Het wordt naast Dacia en het eerder al aangekondigde Datsun het derde budgetmerk van de Frans-Japanse onderneming. Weinig verrassend ook dat een mild herwerkte Logan MCV, hernoemt tot Lada Largus, het eerste wapenfeit wordt.