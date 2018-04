Arrinera: Pools geweld

Door: AUTO55

Maak kennis met Arrinera: laag, breed, snel en ...Pools! Een nationaliteit die we, op Robert Kubica na, amper in de automobielwereld zien opduiken. Het Britse Noble stond grotendeels in voor de technische basis en de motor komt uit de Corvette ZR1. Om het gewicht te temperen werd de huid uit koolstofvezel en kevlar opgetrokken en alles samen zet hij 1.300kg op de weegschaal, net iets meer dan een Ford Focus met de kleinste motor. Chevy's grote 6.2l V8 met supercharger produceert 650pk en 820Nm trekkracht, waardoor de Arrinera als een bezetene uit z'n startblokken schiet. Enkele sprinttijden? 0 naar 100 in 3,2 seconden, 0 naar 200 in 9 seconden en -ja hoor- 0 naar 300 binnen de halve minuut. Indrukwekkend, maar nog beter zijn de remprestaties; Van 300km/u naar stilstand lukt in minder dan 7 seconden.

Maar het is de Polen niet om prijzen te doen; De topsnelheid bedraagt 340km/u -geen record- en de afwerking staat niet op het niveau van z'n Italiaanse en Duitse collega's. Maar dat is het ‘m net, want de prijs ligt ook een pak lager. Voor € 120.000 -de tussenkomst van vadertje staat niet meegerekend- staat er eentje voor de deur te blinken. En om te benadrukken dat hij het echt meent, zit het interieur stjokvol elektronische snufjes die je in de meeste, goed uitgeruste wagens tegenkomt: een serieuze audio-installatie, parkeerhulpsystemen, airco, navigatie etc. Nog steeds niet goed? Geen probleem, het 'Track Package' doet er nog eens 50pk bovenop, waardoor het totaal op 700 komt.