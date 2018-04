Toyota Supra duikt weer op

Door: BV

We hebben het al gehad over Akio Toyoda. Dat is de grote baas van Toyota en in tegenstelling tot veel stuurmannen van autobedrijven heeft die Japanner effectief benzine in de aderen. Dat levert ons later dit jaar de GT86 op, waarvan de exclusieve eerste test die we je serveerden veel goeds voorspelt. En het begint er almaar sterker op te lijken dat ook generatie vier van de Supra een opvolger krijgt.

Dat Toyota over een nieuwe sportwagen nadenkt is niets nieuws. In 2007 kregen we al de FT-HS Concept te zien, die toen al stevig knipoogde naar de Supra. Het project werd een jaar later echter in de diepvries gestoken, met dank aan de crisis. Maar nu worden de plannen weer ontdooid, met inbegrip van de hybride aandrijflijn die een 3,5l V6 benzinemotor combineert met een elektrische aandrijflijn voor een gecombineerd vermogen van zo'n 400pk en de bijhorende geringe dorst (op papier althans).

Als de wereldwijde economie wat wil meewerken kan de achterwielaandrijver in 2015 de catalogus vervoegen. Er is zelfs al een richtprijs: € 50.000.