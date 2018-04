Suzuki Splash wordt vier, krijgt facelift

Door: BV

Suzuki's Splash is vier jaar oud en dus is het kleine ruimtewonder toe aan een opfrisbeurt. Aan de basisvorm verandert niets, maar met wat detailaanpassingen meet het model zich een andere attitude aan. Zoals steeds is de aanpassing aan het de voorgevel de belangrijkste. Alles draait er om de assertiever ogende grille. Achteraan zijn het valse doorstroomopeningen achter die wielkasten die de aandacht naar zich toe trekken. En binnenin wordt de obligate keuze voor nieuwe stoffen overschaduwd door een herwerkt instrumentarium. Motorisch lijkt alles bij het oude te blijven: een 1.0l met 68pk en een 1.2 met 94pk.