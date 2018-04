Toyota RAV4 gaat elektrisch

Door: TB

Maar niet bij ons. Op het 26e International Electric Vehicle Symposium te Los Angeles stelt de Amerikaanse tak van Toyota een volledig elektrische versie van haar RAV4 voor. En het doet dat niet alleen, want elektrische sportwagenpionier Tesla, die overigens een thuismatch speelt, verleende zijn medewerking aan het project. Concreet werd een brandstofverstokende RAV4 als basis genomen, en werd de conventionele aandrijving vervangen door een elektrische voortbewegingseenheid van Tesla. Hiermee komt de nu 1,8 ton wegende RAV4 maximaal 160km ver. Lancering is gepland tegen het einde van de zomer, $ 49.800 moet hij kosten en als Toyota 2.600 exemplaren zou kunnen slijten tijdens de komende drie jaar is iedereen tevreden.