Genk maakt 14 miljoenste Ford

Door: TB

Een typisch Belgische eigenschap is het zeker niet, maar af en toe kan een beetje chauvinisme geen kwaad. Op 8 mei mag Ford Genk fier op eigen borst kloppen, want niet minder dan de 14 miljoenste Ford rijdt er van de band. Een zwarte Mondeo Clipper Titanium S 2.0 TDCi 136pk PowerShift, voor wie echt álle details wil weten. Het begon allemaal 48 jaar geleden ... op 2 januari 1964 werd gestart met de bouw van een Taunus P4 - 12M, waarna er gaandeweg 10 modelreeksen bij kwamen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk; momenteel geven de productiebanden nieuw leven aan de grote personenwagens van het merk, met name de Mondeo (al 3 generaties), de S-MAX en de Galaxy. In de fabriek gebeurt overigens niet alleen de assemblage en de eindcontroles, maar wordt ook het plaatstaal gesneden en geperst, wordt het koetswerk opgebouwd en gelast. 40 % van het werk in de persafdeling en 75% van de wielen uit de wielenfabriek in Ford Genk zijn zelfs bestemd voor andere productiebedrijven. De fabriek in Genk behoort met zijn 4.500 werknemers dan ook tot één van de hoekstenen van de autobouwer. Aangezien ook de nieuwe Mondeo in Genk zal gebouwd worden, ziet de toekomst voor de fabriek er de eerste jaren alvast erg goed uit.