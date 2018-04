Toyota GT86 cabrio op komst

Door: AUTO55

Het stond in de sterren geschreven; De Toyota GT86 gaat dakloos en uiteraard zal tweelingbroer Subaru BRZ hetzelfde lot ondergaan - in de goeie zin van het woord dan wel. De geruchtenmolen heeft lang genoeg aangehouden, maar de kogel zou nu (eindelijk) door de kerk zijn. Ze worden verwacht voor of na de jaarwisseling van volgend jaar, dus 2014 lijkt niet zo ondenkbaar.

Momenteel wordt er zo goed als niets gelost. We veronderstellen dat er onderhuids weinig verandert en in principe verschijnen beide modellen -om gewicht te drukken- met een stoffen kapje op de markt, kwestie van de 2+2 opstelling te behouden. Het onderstel leent zich tot nog meer derivaten: er wordt ook nagedacht over een tweezitter en een vierdeurs sedan. Dat deze jongens bakken rijplezier zullen verschaffen lijkt haast ontegensprekelijk. Wij reden al met een GT86 en onderwierpen hem aan een heuse circuittest, met voorspelbare resultaten.