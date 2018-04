Mini stelt nieuwe John Cooper Works GP voor

Door: AUTO55

Pas later dit jaar wordt z'n snelste rondetijd over de Nürburg-Nordschleife vrijgegeven, maar we horen nu al dat de nieuwe GP er 19 seconden sneller is dan zijn voorganger uit 2006. Het is de krachtigste Mini ooit en z'n 1.6 liter turbomotor zou over meer dan 218 pk beschikken.

De John Cooper Works GP weegt in principe minder dan 1.095 kg en de achterbank wordt hoogstwaarschijnlijk achterwege gelaten. De vorige editie sprintte al in 6,5 seconden naar 100 km/h en wist een topsnelheid van 240km/u te noteren, dus we verwachten veel van deze stoute Brit.

Met een oplage van 2.000 exemplaren blijft het aanbod redelijk beperkt, maar het prijskaartje zal dat ongetwijfeld niet zijn. Hoewel het een nichemodel betreft, laat het door BMW gecontroleerde Mini er op sportief vlak geen gras over groeien. Andere voorbeelden zijn de S Coupé en de S Roadster, waarvan de dakloze dieselversie al een week op onze redactie heeft gelogeerd. Van de Coupé hebben we ook al geproefd, maar daar lees je later meer over.