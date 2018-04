BMW 5 GT krijgt nieuwe motoren

Door: AUTO55

Het motorengamma van de BMW 5-reeks GT krijgt voor modeljaar 2013 een rigoureuze update. Niet alleen ligt er voor het eerst een viercilinder in het vooronder, de nieuwe V8 uit de 6-reeks zal ook zijn opwachting maken.

BMW heeft besloten zo veel mogelijk nieuwtjes over modeljaar 2013 in één keer naar buiten te brengen. Eergisteren berichtten we al over de 3-reeks Touring en de driedeurs 1-reeks, vandaag is het de beurt aan de 5-reeks GT. Het grootste nieuws is misschien wel de introductie van de 520d GT als instapmodel, voorzien van een 2l turbodiesel met 184pk en 380Nm, die we al hebben uitgeprobeerd in de recente 320d en 520d. Met die krachtbron doet de GT er 8,9 seconden over om de naald tot 100km/u te krijgen en zou het verbruik en CO2-emissie binnen de perken blijven: 5,3l/100km en een gemiddelde uitstoot van 139g/km.

Een V8 is de 5-serie GT niet vreemd, maar zoveel vermogen heeft deze jongen nog nooit moeten bedwingen. De 4,4l levert nu zomaar eventjes 450 pk en 650 Nm koppel. En ondanks een vermogenstoename van 50pk wisten de ingenieurs het verbruik naar 9,2l/100km terug te dringen. Dat klinkt misschien weinig spectaculair, maar vergeet niet dat deze ruim twee ton wegende auto slechts vijf seconden nodig heeft om tot 100km/u te geraken, en daarmee menig sportauto achter zich laat.

De vertrouwde 3l zescilinder zelfontbrander wordt niet vervangen, maar kreeg wel een update. Hierdoor stijgt het vermogen naar 258 pk en de koppelwaarde naar 560Nm. Uiteraard omgekeerd evenredig met het verbruik, dat mede dankzij een nieuw start/stop-systeem richting 5,8l/100km afdaalt. De verse krachtbronnen komen in het najaar op de markt.