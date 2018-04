BMW 5 GT volgens Trussardi

Door: BV

Het Italiaanse modehuis Trussardi bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met een speciaal aangeklede auto. Omdat er in Italië geen luxueuze vijfdeurs te vinden was, wordt dat de BMW 5 Gran Turismo. Die is voor de gelegenheid in een specifieke bruine metaallak gestoken, heeft mat afgewerkte aluminium velgen en pronkt met Trussardi-logo's. Aan de binnenzijde voert beige leder de boventoon, eveneens voorzien van de nodige Trussardi-beeldmerken en getooid met sierstiksels die geïnspireerd zijn op de stijl van het Italiaanse merk dat vooral modeaccessoires maakt.

Op de bijhorende beelden worden de handtassen en handschoenen (voor mannen) uitgebreid aangevoerd. We gaan ervan uit dat wanneer je achterhaalt hoe je de 5 GT Trussardi moet bestellen, je er tenminste enkele bijkrijgt, maar zekerheid daarover is er niet.

Een samenwerking tussen een modehuis en een autoconstructeur is niet uitzonderlijk. Fiat heeft al jaren een 500 Diesel in de catalogus staan, we herinneren ons niet één, maar twee Bugatti Veyron Hermes (en ook een smart van hetzelfde modehuis) en een Gallardo die door Versace was aangekleed.