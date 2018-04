Volgende Opel Astra niet uit Duitsland

Door: BV

Voor de tweede keer in even veel productgeneratie, schuift Opel met de productie van de Astra. Die werd tot de huidige generatie onder meer bij General Motors in Antwerpen gebouwd. Opel zag zich echter genoodzaakt die faciliteit te sluiten. De overcapaciteit waar de autobouwer mee kampt is er echter niet mee opgelost. In een poging om z'n fabrieken beter te benutten wordt de volgende generatie, waarvan de productie in 2015 aanvangt, weer verhuisd. De fabriek in Russelsheim moet het volumemodel afgeven ten voordele van de vestigingen in het Britse Ellesmere Port en het Poolse Gliwice.

Vooral in de UK wordt opgelucht gereageerd op de beslissing. De toekomst van de fabriek in Ellesmere hing aan een zijden draadje. De Britse regering werkte (in tegenstelling tot de Belgische toen GM Antwerpen op de helling stond) met succes een pakket maatregelen uit om de tewerkstelling veilig te stellen. Opel zal naar schatting nog 700 arbeidsplaatsen extra creëren in Ellesmere. Het is de tweede meevaller voor de autoproductie op Britse bodem op korte tijd. Eerder dit jaar kondigde Nissan ook al een nieuw model aan voor z'n fabriek in Sunderland.

Opel verwacht in beide fabrieken op volle capaciteit te kunnen draaien. Rüsselsheim hoeft zich niet meteen zorgen te maken. Daar zegt de directie andere plannen mee te hebben, maar de tewerkstelling hoort gegarandeerd te zijn. Details worden evenwel niet verstrekt.