Nieuwe motor voor John Cooper Works Minis

Door: BV

Alle John Cooper Works versies van Mini worden voortaan uitgerust met een nieuwe motor. De inhoud bedraagt nog steeds 1.6 liter. In de Cooper, Clubman, Coupe en Roadster wekt het blok 211pk op terwijl het in de Countryman 218 paarden sterk is. Wie erg wakker is, merkt op dat dat exact even veel is als het ‘oude' blok. Nochtans is er behoorlijk aan gesleuteld.

Het aluminiumblok heeft versterkte pistons en een lichtere krukas gekregen. Bovendien zijn de uitlaatkleppen van het cilinderblok voortaan gevuld met sodium. Dat zilverwitte metaal heeft betere thermische eigenschappen dan een conventionele legering. Gooi ook nog een start/stop-systeem en de recuperatie van remenergie in de mix en je bent rond. Wat is dan het doel van al dat harde werk, als de JCW's er niet sneller door worden? Zuinigheid! Het scheelt en flinke slok op de borrel, met gemiddeldes die nu (afhankelijk van model en versie) van 6,6 tot 6,8l/100km bedragen. In CO2-emissie betekent dat waarden van 153 tot 157gr/km.

Behalve de reeds bekende met de hand geroerde zesbak, wordt nu ook een automaat met exact even veel verhoudingen leverbaar. Het schakelgedrag uit handen geven kost je wel steevast twee tienden in de acceleratie en 0,5 liter/100km (12gr/CO2/km).