Door: TB

Na een afwezigheid van meer dan veertig jaar doet MINI het niet onverdienstelijk in de rallysport. En nu mag de Countryman John Cooper Works als afstammeling van MINI's WRC-kanon zich gaan bewijzen. Gewoon op de openbare weg. Met 218pk uit de bekende 1.6 liter turbomotor moet de MINI Countryman JCW het weliswaar met aanzienlijk minder volbloeden doen dan het officiële WRC-apparaat, een stakker is hij evenmin. Accelereren naar 100km/u verloopt in een vlotte zeven seconden en de topsnelheid ligt op 225km/u. Uitgerust met een zestraps automaat - voor het eerste verkrijgbaar op een JCW - is dat 2km/u langzamer. De maximale trekkracht bedraagt ongeacht de transmissie een ferme 300Nm en als gemiddeld benzineverbruik geeft MINI 7,2 l/100km op. De daarbij behorende CO2-uitstoot is 167gr/km.

Nog voordat de Countryman het achterste van zijn tanden laat zien stuit je traditiegetrouw op een uitdagend uiterlijk. Dikkere bumpers, 18-duims wielen, twee vuistdikke eindpijpen en een sterk contrasterende carrosserie-aankleding maken van de Countryman JCW een niet te missen auto. Binnenin pakt MINI uit met sportstoelen, al dan niet gehuld in leder, een sportstuurwiel, diverse JCW-logo's en andere specifieke JCW-details. De MINI Countryman JCW beleeft zijn werelddebuut op de Autosalon van Genève en staat vanaf de herfst bij de dealer.