P4/5 is snelste Ferrari ooit op Nürburgring

Door: AUTO55

Tijdens de kwalificaties voor de 24 uur van de Nürburgring heeft de P4/5 de beste Ferrari-tijd neergezet in de geschiedenis van de 'groene hel'. Hoewel het geen absoluut ronderecord betreft wordt de 599XX hiermee compleet uit de boeken gereden.

De P4/5 kwam er in 2006 als designstudie onder Pininfarina, maar nadien is het heel lang stil gebleven rond het project. Vorig jaar kwam hij dan toch tot leven als de Competizione, een uitstekend wapen in uithoudingsraces.

Afgelopen weekend stond de 24 uur van de Nürburgring op het programma en tijdens de kwalificatiesessie werd het oude Ferrari-record van de 599XX met 7 seconden verbroken. De P4/5 klokte af op 6 minuten en 51 seconden, wat het niet de snelste ronde ooit gereden maakt, maar wel de snelste ooit met een Ferrari-motor in de beugels. Ondanks de genoteerde tijd kwam hij na 24 uur pas als twaalfde over de finish - het was Audi die de winst opeiste in een R8, eentje die niet in de catalogus staat.