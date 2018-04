Mazda deelt MX-5 met Alfa Romeo

Door: AUTO55

Gedeelde modellen zijn oud nieuws, de samenwerking tussen Mazda en de Fiat-groep is dat niet. De Italianen hebben een overeenkomst gesloten om een roadster te bouwen op basis van de volgende Mazda MX-5, dat ongetwijfeld weer een dijk van een auto wordt. Ze mogen het bovendien (relatief) rustig aan doen; De MX-5 is al in volle ontwikkeling is en van de Italiaanse ontwerpers wordt in se enkel nog een stijlvol ontwerp verwacht. Daar komt nog eens bij dat de nieuwe Alfa Romeo, die wellicht weer Spider gaat heten, geproduceerd zal worden in Hiroshima - waar ook de MX-5 van de band loopt. Wat de dakloze nieuweling echter niet zal delen zijn de motoren, die komen gewoon uit de vertrouwde stal. De productie gaat pas vanaf 2015 van start.