Karim Habib nieuwe hoofddesigner bij BMW

In 2009 was het exit Chris Bangle en tijd voor Nederlander Adrian Van Hooydonk, die momenteel nog een dubbelfunctie uitvoert. Vanaf 1 juni zetelt hij dan voltijds als Senior Vice President BMW Group Design (we weten het) en wordt de fakkel van hoofddesigner doorgegeven aan de 42-jarige, in Libanon geboren Canadees Karim Habib.

De man rondde zijn studies af in Californië en kwam in 1998 bij BMW terecht om zowel op de interieur- als exterieur-designafdeling bij te leren. Uiteindelijk hing er een promotie in de lucht en schopte hij het tot Team Leader, Advanced Design.

Habib vertrok in 2009 naar Mercedes, waar hij ook weer een mooie functie aangeboden kreeg. Tot in maart van vorig jaar, toen BMW hem als Head of Exterior Design binnenhaalde. Van Hooydonk is alvast vol lof voor z'n opvolger, wij hopen vooral dat het mooie modellen oplevert. En het belooft, want hij heeft de huidige 7-reeks en de agressieve CS Concept op z'n naam staan.