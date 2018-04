Elektrische Rolls Royce komt er niet

Door: AUTO55

In Genève vorig jaar toonde Rolls Royce een elektrisch aangedreven Phantom aan de wereld, de 102EX. Die kreeg een lithium-ion batterijenpack dat genoeg stroom voorziet voor twee elektromotoren, samen 290kW sterk (omgerekend zo'n 395pk). Trekkracht was er ook genoeg, 800Nm om precies te zijn. De topsnelheid was dan wel weer vastgeschroefd op 160km per uur. Met een volle batterij kon je in principe 200km ver maar het opladen duurde -zoals vanouds- een goeie nacht lang. En dat intereseert blijkbaar niemand (die er het geld voor heeft). Rolls Royce zegt het plan dus vaarwel - al blijft het mogelijk dat er toch nog een plug-in hybride ten tonele verschijnt.