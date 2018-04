Vencer Sarthe, krachtpatser uit Nederland

Door: AUTO55

Nederland is nog eens een sportwagenmerk rijker. Vencer is de naam, gevestigd in Nijverdal, Twente. En ze zijn al in verwachting van hun eerste kindje, die als Sarthe door het leven gaat. De naam doet je wellicht een belletje rinkelen, het type is dan ook vernoemd naar het beroemde Franse circuit waar ook de 24 van Le Mans gereden wordt.

Robert Cobben is de grote man achter het project, hij droomde al jaren van een eigen supersportwagen en ruim twee jaar geleden gingen de werken van start. Cobben heeft z'n strepen verdiend in de metaalindustrie en onroerend goed.

De Vencer Sarthe is naar eigen zeggen losjes gebaseerd op jaren '80 Le Mans-bolides, gekenmerkt door hun lange neus en korte kont. Het koetswerk bestaat uit koolstofvezel en ligt om een stalen buizenframe. Achterin ligt een V8 uit de GM-stal met 510pk en 650Nm aan boord. 0 naar 100km/u neemt net geen 4 seconden in beslag, mee te danken aan het beperkte gewicht. De 4,52 lange, 1,98m brede en amper 1,2m hoge racer weegt nog geen 1.400 kilogram (met een bijna ideale 45/55 verdeling), waardoor de pk/gewichtsverhouding op 2,74 kg/pk komt te liggen. Toppen doet de Vencer rond 328km/u en stoppen doet hij zonder brokken dankzij ABS met elektronische remkrachtverdeler. Van andere hulpmiddeltjes blijft de Vencer (gelukkig) gespaard, al blijft de binnenkant een luxueuze toets behouden.